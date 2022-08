Vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe hat am Sonntag auf dem Betzenberg einen Schwelbrand am Fritz-Walter-Stadion ausgelöst, informiert die Polizei. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte nach der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Magdeburg gegen 16.30 Uhr Rauch im Bereich zwischen der Nordtribüne und der Westkurve entdeckt. Unterhalb eines Treppenaufgangs hatte wohl eine Zigarettenkippe trockenes Gras in Brand gesetzt, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Auch am Gebäude ist kein Schaden entstanden. Ein Verantwortlicher konnte laut Polizei nicht ermittelt werden.