Am Freitagmittag ist es am Abelweiher in Ludwigshafen-Oppau zu einem Schwelbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt wurden rund 30 Meter Uferböschung durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte trafen in der Nähe des Brandortes mehrere Jugendlichen an, die im Verdacht stehen, gezündelt zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion telefonisch unter der 0621/9632222 zu melden.