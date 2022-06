Nur wenige andere Produkte können es in puncto Bekanntheit, Unverwechselbarkeit, und Nützlichkeit mit dem Schweizer Taschenmesser aufnehmen. Am Sonntag hat die helvetische Ikone Geburtstag. Genau vor 125 Jahren, am 12. Juni 1897, ließ der Schweizer Karl Elsener sein „Offiziers- und Sportmesser“ gesetzlich schützen.

