Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer ( SPD) hat in den vergangenen Wochen mehrfach von der „guten Ampel“ in Mainz als Gegenbild zu jener in Berlin gesprochen. Das Aus der Koalition auf Bundesebene sieht er als eine Richtungsentscheidung, mit der Bundeskanzler Olaf Scholz Klarheit geschaffen habe. Wörtlich kommentierte er am späten Mittwoch-Abend auf RHEINPFALZ-Anfrage die Entwicklung folgendermaßen: „Eine Dreier-Koalition kann nicht bestehen, wenn eine Seite nicht mehr zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit ist. Ich bin meinen Koalitionspartnern sehr dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir zeigen in Rheinland-Pfalz, dass es anders geht. Deutschland braucht Handlungsfähigkeit in der schwierigen wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage. Deswegen hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt eine Richtlinienentscheidung getroffen und Klarheit geschaffen und damit die Blockade aufgelöst, die unser Land zuletzt lähmte.“ In Rheinland-Pfalz regieren SPD, FDP und Grüne seit 2016 zusammen. Noch-Bundesverkehrsminister Volker Wissing, zugleich Landeschef der FDP, war einer der Mitbegründer dieser Ampelregierung.