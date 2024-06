Nach langen Vorbereitungen geht es nun los. Zeiskam feiert sein 1250. Dorfjubiläum mit einem Festwochenende. Zum Auftakt kommen ein designierter Ministerpräsident und ein Ehrenamtspreisträger zu Wort. Geschätzte 200 Gäste trotzten am Freitagabend dem Regen und kamen zu dem Festakt. Am Ende der Feierstunde scheint die Sonne. Das lässt für die bis Montag dauernden Feierlichkeiten hoffen. Was bereits geschah, lesen Sie hier.