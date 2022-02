Schweigeminute und Trauerfeier für getötete Polzisten

Mit einer Schweigeminute und teils bei Glockengeläut haben viele Polizeibeamte und Bürger am Freitag der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. Parallel mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel war am Vormittag bundesweit eine Schweigeminute geplant. Zum Artikel

Sturm zieht auf: Am Sonntag nicht im Wald spazieren gehen

Am Sonntag sollte auf Ausflüge oder Wanderungen im Wald besser verzichtet werden. Dazu rät Wetterexperte Christian Müller von Klimapalatina. Sturmtief Roxana werde an diesem Tag über die Pfalz fegen. Zum Artikel

Olympische Winterspiele in Peking eröffnet

Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben nun auch offiziell begonnen. eim traditionellen Einzug der Mannschaften führten Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein und Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich das deutsche Team als Fahnenträger-Duo an. Zum Artikel

„Tut sehr, sehr weh“: Ehemalige Polizisten zur Bluttat in Ulmet

Nach der Bluttat am Montag bei Ulmet stehen viele Kollegen der getöteten Polizisten unter Schock, teilte die Polizei am Dienstag bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern mit. Auch ehemaligen Polizisten im Kreis fällt es schwer, das Geschehene zu begreifen. Dennoch bieten sie Hilfe an. Zum Artikel

Flutkatastrophe: SWR ließ ARD-Wetterexperten nicht im Fernsehen warnen

Der ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke hat dem SWR Rheinland-Pfalz am Tag der Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 angeboten, um 19.30 Uhr in einer Live-Schalte auf das Unwetter an der Ahr und in der Eifel hinzuweisen, wie er am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe im Landtag in Mainz aussagte. Das sei von dem Sender abgelehnt worden. Zum Artikel

Missbrauchsgutachten: Gläubige treten vermehrt aus Kirche aus

Viele Kommunalverwaltungen erleben derzeit wieder gehäuft, dass Christen ihre Kirche verlassen wollen. Das jüngste Missbrauchsgutachten von München hat den Trend verstärkt. Ein Pfarrer berichtet, wie hilflos er sich fühlt. Zum Artikel

Hallensportler durch 2G plus oft ausgebremst

Seit fast zwei Jahren beeinflusst Corona nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch die Art und Weise wie Sport getrieben wird. Am Anfang der Pandemie war Mannschaftssport und Hallensport fast gänzlich verboten. Das hat sich mittlerweile geändert, doch Schwierigkeiten gibt es dennoch. Zum Artikel

Amokalarm: Polizei rückt wegen Fehlalarm aus

Ein Amok-Fehlalarm sorgte am Vormittag an drei Schulen in der Stadt Wörth für Aufsehen. Zum Artikel