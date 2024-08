200 Liter Schwefelsäure sind am frühen Mittwochmorgen im Rheinauer Hafen in Mannheim ausgelaufen. Laut Feuerwehr wurde beim Beladen eines Lkw ein 1000-Liter-Behälter mit Schwefelsäure beschädigt. Mitarbeiter vor Ort konnten den Behälter sichern, so dass nur ein Teil des Inhalts auslief. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm die Flüssigkeit mit Spezialbindemittel auf. Drei leicht verletzte Mitarbeiter der Spedition wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilt.