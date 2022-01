Nach Dänemark und Spanien hat am Dienstagabend auch Schweden das EM-Halbfinale erreicht. Das Team besiegte Norwegen mit 24:23 (9:14). Was für ein Krimi. Schweden drehte dabei einen Fünf-Tore-Rückstand. Das letzte Halbfinal-Ticket wird am Mittwochabend an Frankreich oder Island vergeben.