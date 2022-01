Was hat der Niklas Ekberg für gute Nerven: Mit dem letzten Ball warf er sein schwedisches Team zum Europameistertitel in Budapest, Ekberg (THW Kiel) verwandelte einen Siebenmeter. Die Skandinavier besiegten den vorherigen Champion Spanien im Endspiel mit 27:26 (12:13) und sicherten sich ihren insgesamt fünften EM-Titel. Für die Schweden war es gleichzeitig der erste Titelgewinn bei einem großen Turnier seit EM-Gold 2002. Mann des Abends vor 12.047 Zuschauern im MVM Dome war der langjährige Torhüter der Rhein-Neckar Löwen, Andreas Palicka, mit etlichen Paraden. Zu den besten Werfern der Schweden avancierten Oscar Bergendahl mit fünf und der Kieler Niklas Ekberg sowie der Flensburger Hampus Wanne mit vier Treffern. Für die Spanier, die noch 2018 und 2020 jeweils den EM-Titel gewonnen hatten, trafen Adrian Figueras und Aleix Gomez Abello je sechsmal. EM-Bronze ging an Dänemark. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Nikolaj Jacobsen bezwang Olympiasieger Frankreich im Spiel um Platz 3 nach Verlängerung mit 35:32 (29:29, 13:14).