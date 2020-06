Bei Fahrscheinkontrollen wurde eine 22-jährige Kontrolleurin am Sonntagvormittag in Karlsruhe von einem 41-jährigen Fahrgast angegriffen und leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der 41-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Bei der Fahrscheinkontrolle stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Fahrschein hatte. An der Haltestelle Tullastraße griff der Mann laut Polizei plötzlich die 22-Jährige an und versuchte anschließend aus der Bahn zu flüchten. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da er bei seiner Flucht jedoch selbst zu Fall kam, konnte der renitente Mann festgehalten und die Polizei verständigt werden. Bei deren Eintreffen hatte sich die Lage weitestgehend beruhigt. Der 41-Jährigen muss sich nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen verantworten.