Ein etwa 50-jähriger Schwarzfahrer beleidigte in der Regionalbahn zwischen Saarbrücken und Pirmasens am Samstagabend eine Kontrolleurin, die es eigentlich sogar gut mit dem 50-Jährigen meinte. Der Mann betrat die Bahn an der Haltestelle Saarbrücken-Ost, sein Fahrziel: St. Ingbert. Als eine Kontrolleurin den Mann nach seinem Ticket fragte, hatte dieser keines. Statt sofort einen Strafzettel auszufüllen, bot die Kontrolleurin dem Schwarzfahrer an, bei ihr ein Ticket zu lösen. Jedoch hatte der Mann das Geld dafür nicht passend parat, die Kontrolleurin kein Wechselgeld. Als die Schaffnerin dem Mann stattdessen eine Gutschrift für das Wechselgeld anbot, fing der Schwarzfahrer an, die Frau zu beleidigen und zu bedrängen. Laut Polizei griffen sogar weitere Fahrgäste ein, versuchten, den Schwarzfahrer zu beruhigen. Noch ehe die Bundespolizei den Mann am St. Ingberter Hauptbahnhof festnehmen konnte, floh dieser. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Beleidigung.