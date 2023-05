Ein Schwan hat am Donnerstag in Mannheim seinem verletzten Artgenossen Gesellschaft geleistet. Das verletzte Tier, das schließlich von einem Jäger getötet werden musste, war zuvor in eine Hochspannungsleitung geflogen und auf die Friedrich-Ebert-Brücke gestürzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Es konnte nicht weiterfliegen. Die Polizei vor Ort rief schließlich einen Jäger. Dieser kam zu der Einschätzung, dass das Tier getötet werden muss. Der andere Schwan wurde zurück ans Neckarufer gebracht.