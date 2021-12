Die Rhein-Neckar Löwen verloren am Mittwochabend das Bundesligaspiel beim HC Erlangen mit 26:36 (14:18). Die erste Halbzeit war schon nicht gut, die zweite war desolat. Die Gastgeber zogen Tor um Tor davon, nichts klappte mehr bei den Löwen. Nur Torhüter Nikolas Katsigiannis zeigte ein halbwegs ordentliche Leistung. So kann man sich nicht präsentieren. Das letzte Spiel des Jahres ist am Montag gegen die TSV Hannover-Burgdorf.