Große Teile der bis November am Klinikum Ludwigshafen genutzten FFP2- und KN95-Schutzmasken sind als mangelhaft bewertet worden. Das hat laut Klinikum ein unabhängiger Test bei einer zertifizierten Prüfstelle ergeben, den das Krankenhaus nach kritischen Medienberichten in Auftrag gegeben hatte. Das Klinikum hatte alle Masken des chinesischen Typs KN95 vorsorglich aus dem Verkehr gezogen. Auch in Speyer und Pirmasens wurden KN95-Masken aussortiert. In Bad Dürkheim wurden betreffende Chargen gar nicht erst an das evangelische Krankenhaus geliefert.

Geforderter Richtwert nicht erreicht

„Von ca. 70.000 Masken, die in der Zeit von April bis Ende November in allen Bereichen des Klinikums, vorwiegend in den Covid-Bereichen, zum Einsatz kamen, schafften es rund zwei Drittel der Masken nicht, den für FFP2- und KN95-Masken geforderten Grenzwert eines Abscheidegrads von 94 Prozent zu erzielen“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums vom Dienstagmorgen. Im Mittel hätten die getesteten Masken einen Abscheidegrad von 88,7 Prozent erreicht. Die Atemschutzmaske mit der geringsten Schutzwirkung lag bei nur 61 Prozent. „Es war von Anbeginn der Pandemie an mein oberstes Ziel, zu jedem Zeitpunkt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend Schutzausrüstung in der erforderlichen Qualität zur Verfügung zu stellen. Dass zumindest Letzteres nicht gelungen ist, trifft mich persönlich sehr hart“, sagt Klinikums- Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther.

Klinikum prüft rechtliches Vorgehen

Zur Situation im Frühjahr, die zum Kauf der Masken führte, ergänzt Günther: „Wir hätten damals trotz der Ausnahmesituation und des enormen Drucks, ausreichend Masken für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorrätig zu haben, die Masken noch zurückhalten müssen und uns zunächst eigene, unabhängige Gutachten einholen sollen.“ Das Klinikum prüfe nun ein rechtliches Vorgehen. Alle derzeit im Klinikum eingesetzten Masken würden den geforderten Wert mit mindestens 99,8 Prozent Abscheidegrad deutlich übertreffen. Das will das Klinikum prüfen.

