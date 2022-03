Wegen der Infektionslage sollen die Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz um zwei Wochen verlängert werden. Das teilte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag mit. Nach Vorstellung des Bundes sollen ab dem 20. März die meisten Corona-Regeln fallen, eine Übergangsfrist ermöglicht es allerdings den Ländern, die Maßnahmen, die auf der Grundlage des bisherigen Infektionsschutzgesetzes getroffen worden sind, noch bis zum 2. April zu verlängern.

Hoch werde laut Pressemitteilung am Dienstag dem rheinland-pfälzische Ministerrat vorschlagen, diese Übergangsregelung zu nutzen.

Sollte der rheinland-pfälzische Ministerrat dem Vorschlag des Gesundheitsministers folgen, so würde Folgendes erst ab 2. April anstatt ab 20. März gelten: Überwiegend dort keine Maskenpflicht, wo der Impf-, Test- oder Genesenenstatus kontrolliert wird. Im Einzelhandel und in anderen nicht kontrollierten öffentlichen Bereichen gilt die Maskenpflicht weiter. Auch an allen weiterführenden Schulen bleibt es für zwei Wochen länger bei der Maskenpflicht- auch am Platz. Anlasslos wird an Schulen weiterhin zweimal die Woche getestet. Gleichzeitig bleiben die Regeln auch für Großveranstaltungen bestehen. Entfallen müssen aber wegen der Vorgaben des Bundesrechts bereits zum 20. März Abstandsgebote, Kapazitäts- und Kontaktbeschränkungen.

Weiter will Hoch vorschlagen, dass bei der Absonderungsverordnung die Möglichkeit, sich nach einer Infektion oder als erwachsene Kontaktperson wieder freizusetzen, weiter verkürzt wird. Bei der Berechnung der Absonderungsdauer sollen der Tag des letzten Kontakts oder der Vornahme der Testung jetzt mitzählen. Ein Freitesten wäre dann bereits am siebten Tag (nicht erst nach Ablauf von sieben Tagen) der Absonderung möglich. „Fällt beispielsweise dienstags der Corona-Test positiv aus, so ist bereits am Montag darauf eine Freitestung möglich“, sagte Minister Hoch. Dies würde die Absonderungsdauer effektiv um zwei Tage verkürzen.