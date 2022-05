Das Trainerzepter am Betzenberg wechselt den Besitzer: Nach der Freistellung von Marco Antwerpen am Dienstag wird Nachfolger Dirk Schuster an diesem Mittwoch seine erste Trainingseinheit leiten. Ab 15.30 Uhr bittet der 54-Jährige die Profis der Roten Teufel zur nicht-öffentlichen Übungsstunde im Fritz-Walter-Stadion. Ab 17.30 Uhr wird Schuster anlässlich einer Pressekonferenz vorgestellt. Auf dem Podium sitzt dann auch Geschäftsführer Thomas Hengen. Die RHEINPFALZ berichtet von der Pressekonferenz in einem Liveblog.