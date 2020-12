Durchs Erdgeschoss-Fenster sind am Donnerstagabend zwei Gestalten in ein Haus im rheinhessischen Jugenheim geklettert. Ein Nachbar alarmierte deshalb die Polizei, die das Anwesen prompt mit einem Großaufgebot umstellte. Doch dann fiel den Beamten auf, dass sich die vermeintlichen Einbrecher so seltsam sorglos benahmen und zum Beispiel das Licht einschalteten.

Sie hatten sich ausgesperrt

Schlussendlich behaupteten die Verdächtigen, was ihnen dann auch der inzwischen verständige Eigentümer des Gebäudes bestätigte: Sie sind die rechtmäßigen Mieter. Und durchs Fenster gekraxelt waren sie nur, weil sie sich ausgesperrt hatten. Die Polizei meint: An den Einsatzkräfte-Aufmarsch werden die beiden Männer noch lange denken – und an ihren Schlüssel mithin wohl auch.