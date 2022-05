Nastasja Schunk hat den Sprung in die 2. Runde beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris knapp verpasst. Die Altriperin verlor bei ihrem ersten Auftritt auf ganz großer Bühne gegen Simona Halep (Rumänien) 4:6, 6:1 und 1:6. Am Ende der Partie merkte man die deutlich größere Erfahrung von Halep, die in Paris an Nummer 19 gesetzt ist.

Schunk überzeugte mit tollen Schlägen, streute aber zu viele Fehler in ihr Spiel ein. Die 18-Jährige deutete dennoch an, dass sie in den kommenden Jahren in der Weltrangliste weiter nach oben klettern kann. Vor den French Open rangierte die Nachwuchshoffnung des BASF TC Ludwigshafen auf Platz 165.