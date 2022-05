Bei ihrem Durchmarsch bei den Wiesbaden Tennis Open wurde Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen) erst im Finale gestoppt. Mit 3:6, 6:7 (0:7) verlor die 18 Jahre alte Linkshänderin aus Altrip das Endspiel auf der Anlage ihres Trainingscamps in Wiesbaden-Nordenstadt nach 1:28 Stunden gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Die 27-Jährige war bereits auf Platz 46 der Welt platziert.

Das ITF-100-Turnier, mit 100.000 US-Dollar dotiert, ist das sechstgrößte Tennisturnier in Deutschland. „Ich bin ziemlich stolz auf Nastasja, wie sie sich hier geschlagen hat“, sagte ihr neuer Trainer Benjamin Ebrahimzadeh, der zwischenzeitlich auch schon Angelique Kerber trainiert hatte. Schunk hatte sich mit Siegen über Kathleen Kanev, Julia Middendorf, Oksana Selekhmetewa und Jule Niemeier ins Finale gekämpft, nun steht sie virtuell auf Weltranglistenplatz 165.

Schunk hat bisher zwei ITF-25-Turniere gewonnen, in Bydgoszcz und Braunschweig, beide im August 2021. Am Mittwoch schlägt sie bei den Liqui Moly Open in Karlsruhe auf, danach reist sie zu den French Open, wo sie Anfang nächster Woche die Qualifikation spielt.