Die Stuttgarterin Anna Zaja und Tamara Korpatsch aus Hamburg bestreiten das Endspiel der vom Deutschen Tennis-Bund organisierten Turnierserie. Die 29 Jahre alte Zaja gewann am Samstag in Versmold gegen Lisa Ponomar mit 6:1, 6:1 und blieb in den Gruppenspielen der Finalrunde ungeschlagen. Korpatsch setzte sich gegen Nachwuchstalent Nastasja Schunk aus Altrip mit 5:7, 6:4, 6:1 durch und sicherte sich ihren Platz im Finale. Topfavoritin Laura Siegemund hatte am Freitag nach zwei Niederlagen wegen Magen-Darm-Problemen aufgegeben. Schunk spielt heute ab 12 Uhr um Platz drei.