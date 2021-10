Der Mercedes-Benz eines 38-Jährigen hat Montagabend Bekanntschaft mit der Betonleitwand der Fahrbahnverengung auf der Kurt-Schumacher-Brücke gemacht. Laut Polizei war der 38-Jährige dort gegen 21 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und stieß sowohl mit der linken als auch mit der rechten Fahrzeugseite an die Betonleitwand. Zudem touchierte er zwei Warnbaken. Nachdem der Mercedes-Fahrer die verengte Passage hinter sich gelassen hatte, fuhr er den Beamten zufolge auch noch an Fahrbahntrennung entlang und touchierte sie dabei durchgängig, bis der Wagen zum Stehen kam. Den entstandenen Schaden am Mercedes beziffert die Polizei mit rund 8000 Euro, den an der Betonleitwand, den Warnbaken sowie der Fahrbahntrennung auf rund 2.500 Euro. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam es am Montagabend zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.