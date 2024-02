Weil er wissen wollte, wieviel Druck die Scheibe eines Druckwarnmelders aushält, hat ein 13 Jahre alter Schüler des Paul-von-Denis-Schulzentrums Schifferstadt im Selbstversuch am Montagmittag die Scheibe eines Druckwarnmelders eingedrückt. Da die Scheibe, anders als von dem Schüler erhofft, nicht so viel aushielt, löste er damit einen Brandmeldealarm aus. Feuerwehr und Polizei rückten an. Laut Polizei entstand glücklicherweise nur an dem Brandmelder ein Sachschaden. Ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen wurde eröffnet. Jedoch ist der Verursacher noch strafunmündig und kann daher strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, teilen die Beamten mit.