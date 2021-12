Die Schulwege im südpfälzischen Gäu sollen sicherer werden. Der Abschnitt zwischen Altdorf und Böbingen ist dabei in solch einem schlechten Zustand, dass Handlungsbedarf zwar gesehen wird, aber noch nicht reagiert werden kann. Es wird nach einer Fördermöglichkeit Ausschau gehalten, um das rund 560.000 Euro teure Projekt finanzieren zu können. In der Zwischenzeit sind andere Schutzmaßnahmen für Radfahrer und Fußgänger ergriffen worden, die auf dem Weg zur Grundschule in Böbingen sind.

