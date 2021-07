Unbekannte haben vier Außenwände des Neubaus eines Schulgebäudes am Jakobsplatz in Frankenthal mit Hakenkreuzen und einer beleidigenden sowie bedrohenden Aufschrift gegen eine Lehrkraft der Schule beschmiert. Die Kreideschmierereien müssen laut Polizei zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, angebracht worden sein. Nachdem die Ermittler Fotos gemacht hatten, wurden die Wände gesäubert. Ein materieller Schaden entstand durch die Schmierereien nicht. Gegen die Unbekannten erging eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0, E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder mit der Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, in Verbindung zu setzen.