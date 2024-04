Es ging um den geplanten Schulneubau, also um eine wichtige Sache, als sich Kirchheims Rat am Dienstagabend getroffen hat. Doch von der Verwaltung der Verbandsgemeinde kam niemand – aus gesundheitlichen Gründen, wie deren Sprecher im Nachgang erklärte. Die Enttäuschung bei den Kircheimern war groß: Sie haben noch viele Fragen zu dem schon lange geplanten und immer wieder ins Stocken geratenen Millionenvorhaben in ihrem Dorf und würden diese gern von kundiger Seite beantwortet kriegen. Ein Ratsmitglied witterte hinter dem Fernbleiben sogar Methode. Dennoch wurde für den Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan gestimmt und damit der Weg für die weiteren Schritte zum Schulneubau geebnet. Näheres über die Sitzung gibt es an dieser Stelle zu lesen.