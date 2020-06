Nach den Sommerferien soll es in Rheinland-Pfalz einen geregelten Betrieb mit Präsenzunterricht in Schulen und größeren Gruppen in Kindertagesstätten geben. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz an. Im RHEINPFALZ-Interview sagte Hubig, die aktuell Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist, das Übertragungsrisiko von Sars-CoV-2 bei Kindern unter zehn und wohl auch bei Unter-14-Jährigen sei laut Experten geringer als bei Erwachsenen.

Keine Reihenuntersuchungen von Lehrern

Deshalb könnten die Abstandsregeln in den Klassenzimmern fallen, wenn weitere Maßnahmen getroffen werden. Der Klassenverband solle möglichst zusammenbleiben, und die Räume müssten regelmäßig gelüftet werden. Alltagsmasken werden bereits jetzt während des Unterrichts abgesetzt. Reihentestungen von Lehrern, wie sie der Virologe Christian Drosten vorgeschlagen hat, lehnt Hubig ab. Dies gaukle eine falsche Sicherheit vor.

Skeptisch bewertet die Ministerin außerdem einen Vorstoß der Friedrich-Ebert-Stiftung, wonach die Versetzung unabhängig von Noten erfolgen soll. „Wir möchten da mehr leistungsorientiert vorgehen. In einem weitgehenden Normalbetrieb soll es Noten geben.“

