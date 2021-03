Die Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Kreis Germersheim wird um mindestens acht Tage verlängert. Das gab Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz bekannt. Das bedeutet, dass nächste Woche weder die weiterführenden Schulen noch die Grundschulen mit Präsenzunterricht beginnen werden. Auch die nächtliche Ausgangssperre und Maskenpflicht an bestimmten öffentlichen Plätzen bleibt demnach bestehen. „Wir wissen, dass wir der Bevölkerung viel zumuten“, sagte Brechtel angesichts des dynamischen und diffusen Infektionsgeschehens. Der Landkreis ist weiter Spitzenreiter bei den Inzidenzzahlen im Land. „Lockerungen können wir nicht verantworten“, so der Landrat. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Medizinern und Ministerien gefallen.

Die Verlängerung der Allgemeinverfügung ist Teil einer Fünf-Punkte-Strategie, die der Kreis entwickelt hat. Sie beinhaltet unter anderem auch die Priorisierung bei Impfstoffen für Lehrer und Kita-Personal und bei Schnelltests an Schulen. Für Kontrollen der Corona-Regeln bittet der Kreis um Unterstützung durch Polizei- und Ordnungskräfte aus anderen Landesteilen. Das Gleiche gilt für Verstärkung im Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung.