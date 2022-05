Nachdem an der Löwenschule in Alzey (Kreis Alzey-Worms) mehrere Fälle eines infektiösen Magen-Darm-Infektes aufgetreten sind, hat das Gesundheitsamt des Kreises diese vorübergehend geschlossen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hatte es zuvor Klassen- und Stockwerkübergreifend Ansteckungen unter den Kindern und Lehrkräften gegeben. Nun soll geklärt werden, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte. Am Montag sollte die Schule laut Kreisverwaltung grundgereinigt und desinfiziert werden.

