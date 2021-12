Tornado-Katastrophe in den USA: Ist so ein Sturm auch in der Pfalz möglich?

Wie realistisch ist es, dass Wirbelstürme in der Pfalz vorkommen? Der Pfälzer Meteorologe Wolfgang Lähne erklärt das extreme Wetterphänomen. Und räumt dabei mit einem Irrglauben auf. Zum Artikel

Land will Hälfte der kommunalen Kassenkredit-Schulden übernehmen

Rheinland-Pfalz will Städte, Gemeinden und Landkreise von einem großen Teil ihrer drückenden Schuldenlast befreien. Es geht um einen Milliardenbetrag. Zum Artikel

Wartungsunterlagen von Blitzern dürfen eingesehen werden

Autofahrer, die „geblitzt“ wurden, dürfen die Wartungsunterlagen des Messgerätes einsehen – das hat der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof entschieden. Der Informationsanspruch hat aber auch Grenzen, so das Gericht. Zum Artikel

Daimler zahlt Mitarbeitern Rekord-Ergebnisbeteiligung

Die Daimler AG und Daimler Truck AG beteiligen ihre Beschäftigen am erfolgreichen Geschäftsjahr 2021. Das Extra zum Jahresende erreicht dieses Mal Rekordhöhe. Zum Artikel

Daimler-E-LKW: Großauftrag und große Pläne

Zweieinhalb Monate nach dem Produktionsstart des batterie-elektrischen eActros im Lastwagenwerk Wörth ist bei Mercedes-Benz Trucks eine erste Großbestellung eingegangen. Zum Artikel

Ansturm bei Kinderärzten wegen Corona-Impfung?

Nun sind auch die Fünf- bis Elfjährigen mit dem Impfen gegen Corona an der Reihe. In Landau und im Landkreis SÜW wären das mehr als 5500 Mädchen und Jungen. Aber manche Mediziner sehen noch keine Dringlichkeit. Zum Artikel

Hier sind Impfaktionen in der Pfalz geplant

Immer wieder bieten niedergelassene Ärzte, Apotheker, Städte und das Deutsche Rote Kreuz spontane Impfaktionen an. Wir sagen Ihnen, wo. Zum Artikel

2G-plus-Frust: Wirte wissen sich zu helfen

Es ist so schlimm gekommen wie befürchtet, sagen Speyerer Gastronomen nach einigen Tagen Erfahrung mit der 2G-plus-Regel. Die Wirte verbinden nun Selbsthilfe mit Protest. Zum Artikel

Neue Klimaschutzministerin Katrin Eder vereidigt

Katrin Eder von den Grünen ist als neue rheinland-pfälzische Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität vereidigt worden. Die 45-jährige Mainzerin hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Zum Artikel

Brand: Familie hat alles bis auf Kleider am Leib verloren

Das Ehepaar Johann aus der Südpfalz steht kurz vor den Festtagen vor den Ruinen seiner Existenz: Ihr Haus ist abgebrannt. Aber die große Familie hält fest zusammen. Zum Artikel

2021 wieder mehr Besucher und Führungen im Dom

Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 haben in diesem Jahr wieder mehr Menschen den Speyerer Dom besucht. Das Vor-Corona-Niveau ist aber noch weit entfernt. Zum Artikel

Sechs Tipps für ein nachhaltiges Weihnachtsfest

Die Beleuchtung, der Baum, das Geschenkpapier: An Weihnachten ist manche liebe Gewohnheit dem Klima- und Umweltschutz nicht unbedingt zuträglich. Das lässt sich ändern. Sechs Tipps, die sich schnell und einfach umsetzen lassen. Zum Artikel

Amerikanerin schenkt Pfälzer Dorf 150.000 Dollar

Im Sommer erhielt der Ortsbürgermeister von Schwegenheim in der Südpfalz per E-Mail ein Angebot, das eigentlich zu gut klang, um wahr zu sein. Tatsächlich war es wahr und gut: Eine Amerikanerin hat der Ortsgemeinde 150.000 Dollar geschenkt. Warum? Zum Artikel

Wetter: ruhig und trüb

Der Blick zum Himmel lohnt sich derzeit in der Pfalz eher nicht. Das soll wohl auch am Donnerstag so bleiben. Zum Artikel