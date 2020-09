Am Donnerstag war es endlich soweit. Die Schulcontainer sind an ihren künftigen Standort im Hof der Grundschule in Eisenberg angeliefert und mit einem Kran aufgestellt worden: 16 Einzelcontainer, aus denen drei Schulräume plus Nebenräume (WC, Technik, Flur) gebildet werden. Eigentlich sollten diese schon seit dem ersten Schultag nach den Sommerferien stehen und bis zum 18. September bezugsfertig sein. Allerdings gab es coronabedingt offenbar Lieferengpässe, und so hieß es: warten. „Wir werden wahrscheinlich jetzt noch vier, fünf Wochen mit dem Innenausbau beschäftigt sein“, sagt Andreas Lill vom Technischen Bauamt der Verbandsgemeinde.

In den Räumlichkeiten sollen drei Klassen unterrichtet werden. Notwendig wurde die Anlage aufgrund der Platzsituation in den Kindergärten der Stadt. Denn: Um den gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz erfüllen zu können, muss bis zu einer eventuellen Erweiterung der bestehenden Kindergärten weiterhin der Grundschul-Pavillon vom Kindergarten St. Elisabeth genutzt werden. Wegen steigender Schülerzahlen muss andererseits das Raumangebot der Schule vergrößert werden.

Die Gesamtkosten für die Container von 456.000 Euro werden durch den städtischen Haushalt finanziert. Nicht zum ersten Mal stehen an dieser Stelle im Schulhof Container. Ehemalige Grundschüler können sich noch an die Situation vor etlichen Jahren erinnern. Allerdings sind die aktuellen Räume wesentlich komfortabler als ihre Vorgänger.