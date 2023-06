Eine Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist am Dienstagmorgen in Schifferstadt im Einsatz gewesen – zur Kontrolle von Schulbussen. Die Beanstandungsquote lag den Beamten zufolge dabei bei über 80 Prozent. Die Bandbreite reichte von „kleineren bis hin zu erheblichen Mängeln“.

An der Ersatzhaltestelle beim Schifferstadter Paul-von-Denis-Schulzentrum stellten die Kontrolleure unter anderem fest, dass in den Bussen Ausrüstungsgegenstände teilweise unvollständig oder nicht funktionsfähig waren. In gleich mehreren Fällen wussten Fahrer nicht, wo sich Warndreieck oder Verbandskasten befanden und konnten diese erst nach längerem Suchen oder nach Rücksprache mit dem Chef auffinden. Diese Gegenstände sollten im Notfall schnell zur Hand sein, betont die Polizei.

Bei einem Bus war die seitliche Fahrtrichtungsanzeige defekt. Das kann vor allem für Radfahrer zur Gefahr werden. In zwei Fällen leuchtete die Motorkontrollleuchte dauerhaft. Ein Zeichen, dass ein Problem mit dem Motor oder der Abgaseinrichtung besteht. Ein Unternehmer hatte den Beamten zufolge dafür offenbar seine eigene Lösung gefunden, mit diesem Problem umzugehen. Anstatt den Mangel beheben zu lassen, hatte er die Kontrollleuchte einfach mit Klebeband überklebt, heißt es in der Polizeimeldung.

Bei einem der Schulbusse wurde Luftverlust aus dem Druckluftsystem festgestellt. Das muss laut Polizei umgehend repariert werden. Bei einem weiteren Bus wurde festgestellt, dass drei Radschrauben lose waren. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, als die Radschrauben wieder festgezogen waren.

Kontrollen mit besonderen Schwerpunkten wie in diesem Fall stehen immer wieder auf der Agenda der Abteilung Zentrale Verkehrsdienste. „Auch in Zukunft werden wir die Sicherheit in Schulbussen besonders im Blick haben“, versprechen die Beamten.