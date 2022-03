Ein Schulbus ist in Trier gegen einen Baum gefahren. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei am Mittwochmorgen mindestens sechs Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sprach von mehreren verletzten Kindern. Der Bus war laut Polizei mit rund 40 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs. Er kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Spur ab und prallte gegen den Baum. Nach Angaben des Sprechers war die Lage am Morgen noch unübersichtlich. Die Stadt Trier vermeldete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Autofahrer sollten auf die andere Moselseite ausweichen.