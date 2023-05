Eine Nachmittagsbetreuerin einer Grünstadter Grundschule sagt: Sie leidet bis heute an den Folgen einer Corona-Infektion, die auf ein Kind aus ihrer Gruppe zurückging. Also will sie ihre Erkrankung als Arbeitsunfall einstufen lassen. Nun hat das Sozialgericht in Speyer ein Urteil gefällt, mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.