Seit Montag gelten einige Lockerungen der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Auch die Schulen im Land füllen sich langsam wieder. Zunächst kehren 130.000 Kinder und Jugendliche zurück in den Schulalltag. Dafür mussten alle Lehreinrichtungen einen Hygieneplan umsetzen. So darf der Unterricht nur in verkleinerten Lerngruppen unter Einhaltung von strikten Pausenregelungen sowie Regelungen zum Abstand und zur Raumhygiene stattfinden.

Vorbereitungen in der Pfalz

Auch in der Pfalz haben sich die Schulen auf die Rückkehr der Schüler vorbereitet. Die Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim hat unter anderem Desinfektionsspender aufgestellt, Absperrbänder gespannt und die Lehrerkonferenz in die Turnhalle verlegt. In der Berufsbildenen Schule in Neustadt werden etwa „Eintrittskarten“ für die Toiletten verteilt. Wie in anderen Schulen gelten im Eistal und im Leiningerland: halbierte Klassen, Mund-Nasen-Schutz für Lehrer und Schüler in den Pausen, mindestens 1,5 Meter Abstand. Auch für die Schulen in und um Bad Dürkheim waren die Vorbereitungen ein organisatorischer Kraftakt.