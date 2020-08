Wegen mutmaßlicher sexistischer Äußerungen eines Lehrers am Koblenz-Kolleg hat die Schulaufsicht ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier teilte am Donnerstag mit: „Die ADD nimmt die Vorwürfe sehr ernst und prüft diese sorgsam.“ Zuerst hatte die „Rhein-Zeitung“ und dann der SWR darüber berichtet. Demnach soll der Lehrer nach Aussage zahlreicher jetziger und ehemaliger Schülerinnen diese über Jahre hinweg mit sexistischen Äußerungen belästigt haben. Darunter hätten die jungen Frauen sehr gelitten. Beim staatlichen Koblenz-Kolleg machen in der Rhein-Mosel-Stadt vor allem jüngere Erwachsene das Abitur nach.

Die ADD betonte, es gebe auch Fälle grundloser Beschuldigungen, deshalb werde „mit größter Sorgfalt und hoher Sensibilität“ geprüft. Laut dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium in Mainz muss der Lehrer „nun umgehend zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen mündlich und schriftlich Stellung nehmen“. Die ADD ergänzte: „Mögliche Sanktionen in einem Disziplinarverfahren sind Verweis, Geldbuße, Gehaltskürzung, Zurückstufung und Entfernung aus dem Dienst.“ Die Vorwürfe sollen dem Ministerium zufolge am 3. September auch Thema im Bildungsausschuss des Landtags in Mainz werden - womöglich zumindest zeitweise in nichtöffentlicher Sitzung.