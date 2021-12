Am Donnerstag, 23. Dezember, ehrte der Pirmasenser Schuhhersteller Caprice zahlreiche Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit. Dabei wurde dem Produktmanager Wendelin Unnold das Silberne Ehrenzeichen des Bundesverbands der Schuh- und Lederwaren-Industrie für besondere Treue verliehen.

Wie Caprice mitteilt, wurde darüber hinaus Isolde Resch, die Leiterin des Personal- und Rechnungswesens, nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Cölsch dankte den Geehrten „für ihr verdienstvolles und jahrelanges treues Engagement und betonte, wie sehr er ihre Verbundenheit zum Unternehmen schätzt“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter

Caprice-Schuhe werden in über 40 Ländern verkauft. „Das Unternehmen wird seinen Jahresumsatz trotz pandemiebedingter schwieriger Rahmenbedingungen bei über 100 Millionen Euro in diesem Jahr stabilisieren können“, teilt das Unternehmen darüber hinaus mit. Am Hauptsitz in Pirmasens und bei seinen europäischen Tochter-Gesellschaften beschäftigt Caprice 80 Mitarbeiter. In den Fabriken weltweit produzieren rund 3000 Frauen und Männer Schuhe der Pirmasenser Damenschuhmarke.