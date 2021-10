Ein Lastwagenfahrer mit einem „wilden Sammelsurium“ auf der offenen Ladefläche ist der Polizei am Dienstag in Kaiserslautern aufgefallen. Wie die Beamten mitteilen, war die Ladung des 40-jährigen Schrottsammlers nahezu ungesichert. Eine Streife hielt den Mann in der Mainzer Straße am Vormittag auf. Außerdem war an dem Fahrzeug nicht die erforderliche Beschilderung angebracht, und der Fahrer hatte auch keine Reisegewerbekarte dabei gehabt. Der 40-Jährige durfte nach Sicherung seiner Ladung die Fahrt fortsetzen. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Das trifft auch auf ein anderen Lkw-Fahrer zu, der an fast derselben Stelle gestoppt wurde. Auch er transportierte verschiedene Dinge auf der Ladefläche seines Pritschenwagens – Ladungssicherung: Fehlanzeige. Auch der 39-Jährige musste nachsichern, bevor er weiterfahren durfte.