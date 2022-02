Vorzeichen des Drittliga-Derbys zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag? Am Samstag gegen 3 Uhr hat eine Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) laut Polizei an der Haltestelle „Bad Dürkheim/Ost“ in der Kurstadt vier bis fünf Jugendliche bemerkt, die Graffiti auf einen Waggon sprühten, unter anderem großflächig den Schriftzug „FCK“. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Höhe des Schadens, der an zwei Wagenelementen der Bahn entstand, ist noch unklar.