Ein Schreihals hat in Kaiserslautern durch Herumbrüllen Anwohner gestört, aber zugleich sein Problem gelöst. Die Polizei berichtet: Sie wurde am frühen Sonntagmorgen von mehreren Menschen alarmiert, weil ein Mann in der Fußgängerzone krakeelte. Vor Ort entdeckten Beamte einen Mann, der sich lauthals über den Verlust seiner Brille beschwerte. Erspäht wurde die Sehhilfe schließlich ganz in der Nähe – von einer Zeugin, die aus ihrem Fenster schaute. Dank der Hinweise dieser Frau konnten die Polizisten dem 32-Jährigen seine Augengläser zurückgeben. Um die Nachbarn vor weiterer Schreierei zu bewahren, erteilten die Einsatzkräfte dem Mann anschließend einen Platzverweis.