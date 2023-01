Avdo Spahic hat vorzeitig das Training am Freitag in Belek abbrechen müssen. Der FCK-Torwart humpelte nach einem Zusammenprall mit U19-Spieler Lucas Leibrock vom Platz. Er soll sich eine Risswunde am Schienbein zugezogen haben. Die genaue Diagnose steht noch aus. Damit vergrößert sich das Lazarett beim FCK. Aaron Opoku, Marlon Ritter, Hikmet Ciftci, Robin Bormuth, Boris Tomiak und Jonas Weyand fehlten aus verschiedenen Gründen. Opoku und Weyand sind erkältet. Ritter und Ciftci traten vorsichtshalber etwas kürzer nach dem Testspiel am Donnerstag gegen Mezökövesd-Zsory. Tomiak und Bormuth joggten um den Platz, während der Rest der Mannschaft eine intensive Einheit absolvierte. Am Sonntag im zweiten Testspiel gegen 1860 München wird der ein oder andere Profi dann wohl wieder mit von der Partie sein.