Ein 21-jähriger Mann und sein Beifahrer sind am Donnerstagnachmittag in Kaiserslautern mit einer Schreckschusswaffe im Auto von der Polizei erwischt worden. Einer Streife war der Wagen des 21-Jährigen Mannes an der Mall aufgefallen, worauf sie den Fahrer und seinen Beifahrer kontrollierten. Laut Polizeibericht fanden die Beamten in einem Rucksack die Schusswaffe samt Munition. Eine entsprechende Berechtigung konnten weder Fahrer noch Beifahrer vorweisen. Die Beamten beschlagnahmten die Waffe, die nach Polizeiangaben dem Fahrer gehörte. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige zu.