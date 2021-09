Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz muss sich laut Wormser Polizei ein 19-Jähriger verantworten. Zeugen hatten die Polizei am Sonntag gegen 22.15 Uhr darüber informiert, dass ein Mann aus einer fünfköpfigen Personengruppe in der Mainzer Straße eine silberfarbene Schusswaffe in der Hand halte. Kurz darauf sei die Gruppe in einem Pkw weggefahren. Eine Polizeistreife habe den Wagen kurz darauf im Adenauerring stoppen und Fahrzeug sowie Insassen kontrollieren können. Gefunden worden sei eine kleine Menge Marihuana. Zeitgleich sei, so die Polizei weiter, ein Mann auf der Dienststelle erschienen, der kurz zuvor im Adenauerring einen schwarzen Koffer mit einer silberfarbenen Schreckschusswaffe gefunden hatte. Ein 19-jähriger Fahrzeuginsasse habe daraufhin gestanden, die Schreckschusspistole bei sich gehabt und kurz vor der Polizeikontrolle aus dem Auto geworfen zu haben.