Das Anlegen von Schottergärten ist in Speyer ab sofort verboten. Nachdem sich zunächst die Mitglieder des Stadtrats dafür ausgesprochen hatten, hat die Verwaltung zum 16. Juni ihre Begrünungssatzung entsprechend geändert. Steingärten, wasserundurchlässige Folien und das Versiegeln von Gärten sind damit nicht mehr zulässig und können sogar bestraft werden. Ob bereits bestehende Schottergärten zurückgebaut werden müssen, ist allerdings noch unklar und laut einer Pressesprecherin in der juristischen Prüfung. In der Domstadt hofft man, mit dem Verbot einen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt und das Klima zu haben. Den Klimanotstand hatte Speyer 2019 ausgerufen.