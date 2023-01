Der Spezialglashersteller Schott AG aus Mainz könnte noch in diesem Jahr mit seinem Pharmageschäft an die Börse gehen. Das haben der Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht und Finanzvorstand Jens Schulte am Mittwoch in Mainz angekündigt. Im Februar und März würden noch Gespräche mit Banken geführt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen sein Pharmageschäft ausgegliedert, um über einen Börsengang oder die Beteiligung eines Partners weitere Einnahmen zu generieren, die in die grüne Transformation des Unternehmens gesteckt werden sollen. Bis 2030 will das Unternehmen klimaneutral werden.

„Absolute Priorität“

Doch maximal 30 Prozent des Pharmageschäfts sollen veräußert werden, die Schott AG wolle die Kontrolle behalten, sagte Heinricht. „Der Börsengang ist unsere absolute Priorität“, sagte Schulte.