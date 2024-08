Verein übernimmt Burgschänke

Auch in Zukunft wird die Landeck ein Ort der Gastlichkeit mit Pfälzer Küche und Schorle bleiben, versichert der Landeckverein und stellt sein Konzept für die Zukunft der Burgschänke vor.

Weingeschichten genussvoll umrankt

Geht es um Weine ausgezeichneter Spitzenbetriebe in der Pfalz und in Südtirol, stehen sich die beiden Regionen in nichts nach. Einen eindrucksvollen Beleg dafür lieferte unsere RHEINPFALZ-Sommeraktion.

Ein Bierdorf in Feierlaune

Der Festumzug war der krönende Abschluss der Feierlichkeiten zum 1250-Jubiläum von Bellheim. Das gab es über das Wochenende zu hören und zu sehen.

Fitness-Tipps vom Weltmeister

Jüngst ging es beim Luftwaffenausbildungsbataillon wieder um die Gewinnung für Nachwuchs für die Bundeswehr: Bei den Discovery Days konnten 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Wehralltag schnuppern.