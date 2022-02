Die Zwangspause der Eulen Ludwigshafen verlängert sich. Nachdem das Spitzenspiel beim TV Hüttenberg am vergangenen Samstag wegen offenbar mehrerer Corona-Fälle bei den Mittelhessen von der Handball-Bundesliga (HBL) abgesagt worden war, setzte nun die HBL auch das Spiel des Handball-Zweitligisten am Samstag zu Hause gegen Dessau-Roßlau ab. Beim Gegner aus der Partnerstadt Ludwigshafens sind mehrere Spieler an Corona erkrankt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Alle gekauften Tickets behalten auch für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.

Schon vier Nachholspiele

Die Eulen, die am Mittwoch, 23. Februar (19.30 Uhr), zu Gast beim TV Großwallstadt sein werden, haben drei weitere Nachholspiele vor der Brust: Am 9. März (19 Uhr) geht’s zur SG/BBM Bietigheim, am 27. April (19.30 Uhr) ist die Partie beim TSV Bayer Dormagen. Beide Spiele sind in der Hinrunde ausgefallen. Noch keinen neuen Termin gibt es für das vor Wochenfrist abgesagte Spiel beim TV Hüttenberg und die nun abgesetzte Partie gegen Dessau-Roßlau.