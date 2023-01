Der Posteingang der RHEINPFALZ am SONNTAG glüht, seit wir am 21. Januar wieder einen Leser-Gedichtwettbewerb auf Pfälzisch gestartet haben. Über 300 Texte sind bereits in der Redaktion eingegangen – eine wirklich erstaunliche Resonanz! Gesucht sind diesmal selbst verfasste Dialekt-Vierzeiler, die das Pfälzische an sich hochleben lassen, also: die Schönheiten und Eigenheiten der Pfälzer Sprache oder der Pfalz, aber auch deren Ecken und Kanten. Die Texte müssen auf Pfälzisch verfasst sein (nicht, wie auf unserem Bild, das eine Textanalyse per Farbstift zeigt, auf Hochdeutsch). Weitere Vorgabe: Die nahe liegenden Wörter „Palz“, „Pälzer“, „Pälzerin“ oder „pälzisch“ dürfen im Text NICHT vorkommen, und zwar in keiner Form. Helga Härting aus Kaiserslautern ist das alles schonmal bestens gelungen: „Mei Dialekt, der iss perfekt/Denn will ich ned verliere./Un wämm mei Lautrer Redd nett schmeckt/– ich du mich net scheniere!“

Mitmachen können alle anderen Leserinnen und Leser noch bis 7. Februar per E-Mail an ras-aktion@rheinpfalz.de oder per Post an RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, Kennwort: „Vier Zeile Pälzisch“.