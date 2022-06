Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket bleibt riesig. Seit dem Verkaufsstart vor rund drei Wochen sind bundesweit schon rund 16 Millionen Tickets verkauft worden.

Wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Dienstag mitteilte, kommen zu diesen 16 Millionen Tickets noch die Abonnenten, deren Zeitkarten für die drei Monate Juni, Juli und August als 9-Euro-Ticket gelten. Ihre Anzahl schätzt der VDV auf bundesweit mindestens zehn Millionen. In der Pfalz gehören dazu nicht zuletzt die Besitzer von Jahreskarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-Ticket, Karte ab 60 und Rhein-Neckar-Ticket. Damit sei man auf einem guten Weg, die prognostizierte Zahl von monatlich bis zu 30 Millionen Nutzern zu erreichen, meinte der VDV. Das 9-Euro-Ticket ermöglicht in den Monaten Juni, Juli und August Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland einschließlich der Regionalzüge. Mit den Fahrscheinen sollen Verbraucher angesichts der hohen Inflation finanziell entlastet und der ÖPNV attraktiver werden.

