Der Einsendeschluss für das 12. große Dialektpreisrätsel der RHEINPFALZ am SONNTAG naht.

„Des hänner widder subba nahkriecht! Reschbekt! Mer hän uns de Deetz verrenkt, de Herrnkaschde vergnibbelt, sin ins Schwitze kumme un hän uns schier in d’ Hoor kriecht. Awwer dann hämmer uns widder verdraache un mäanen, alles esch richdich geroode“, schreibt Familie Kramer aus Oddersche (Ottersheim), die wie über 1200 weitere Leser bereits in der ersten Woche bei unserem großen Dialekt-Preisrätsel vom vergangenen Sonntag mitgemacht haben. Auch bei Thomas Braun aus Offenbach wurde das „Pälzer Teamwork“ erprobt: „Letzschde Sunndach hämmer mol widder Hiddedienschd uff de Dick Ääch bei Hääschde g’hatt. Es war nidd sou viel los, un dann hämmer halt versucht, eier Rätsel zu leese. An zwää Frooche hämmer e bissel länger geknäwwert, awwer mer hänn uns schließlich geäänicht, ohne dass mer uffenanner lousgange sinn.“

Kleiner Tipp der Redaktion: Wer bis jetzt noch keine Lösungen eingeschickt hat (es gibt 58 Preise zu gewinnen), kann das noch 5 Tage lang tun. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 30. November. Bitte an: RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen oder per E-Mail an die Adresse ras-aktion@rheinpfalz.de, Kennwort „Dabber, dabber“.

Zum Rätsel geht’s auch hier.