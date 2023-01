Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will „bei nächster Gelegenheit“ dafür sorgen, dass seinem Kabinett wieder genauso viele Ministerinnen wie Minister angehören. Das ist seit der Entscheidung für Boris Pistorius als Nachfolger von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) nicht mehr der Fall. „Das bedrückt mich“, sagte Scholz am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“. „Und wir werden auch bei der nächsten Gelegenheit dafür Sorge tragen, dass das anders wird.“

Mit der Entscheidung für Pistorius hatte Scholz seinen eigenen Anspruch ausgehebelt, seine Ministerriege paritätisch zu besetzen. Vorher waren es acht Männer und acht Frauen, nun sind es neun Männer und sieben Frauen – der Kanzler selbst nicht mitgezählt. Das hatten unter anderem die Grünen kritisiert.